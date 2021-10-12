الولايات المتحدة ترفض اتهامات الصين لها بشأن غواصة "كونيتيكت"

رفض البنتاغون الاتهامات الصينية للولايات المتحدة بإخفاء المعلومات عن حادث غواصة "كونيتيكت" في بحر الصين الجنوبي.

وقال متحدث باسم البنتاغون، ردا على طلب التعليق على الحادث والاتهامات الصينية لواشنطن، "إنها طريقة غريبة لإخفاء المعلومات، حيث نشرنا بيانا صحفيا عما حدث بأنفسنا".

وكانت غواصة "كونيتيك" النووية الأمريكية قد تعرضت لأضرار جراء اصطدامها بجسم مجهول تحت المياه في بحر الصين الجنوبي في أوائل أكتوبر الجاري.

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وأصيب 11 شخصا من طاقم الغواصة الأمريكية بجروح غير خطيرة جراء الحادث، حسب بيان للقوات البحرية الأمريكية التي أكدت أيضا أن الغواصة "بحالة آمنة ومستقرة".

يذكر أن غواصة "كونيتيكت" هي غواصة نووية متعددة الأغراض من الجيل الرابع، قادرة على حمل 50 صاروخا من نوع "توماهوك" أو "هاربون". وإضافة إلى المهام القتالية هي قادرة على تنفيذ مهام الاستطلاع.

المصدر: "إنترفاكس"