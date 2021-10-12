الرئيس الصربي يدافع عن سعي بلاده لمواصلة التسليح من مصادر متعددة

قال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش إن بلاده ستواصل تسليح نفسها بالأسلحة الروسية والصينية وغيرها، وأنها لا تقبل آراء حول مصادر تسليحها.

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وفي افتتاح معرض الأسلحة الذي تزامن مع قمة لدول "عدم الانحياز" لمناسبة الذكرى 60 لتأسيسها، قال فوتشيتش إن بلاده "دولة حرة ومستقلة" وإنها "لا تقبل آراء خارجية حول مصادر تسليحها".

وأضاف في العاصمة بلغراد "إذا اعتقد أي شخص أنه ينبغي لنا أن نطلب من الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي اتخاذ قرار بشأن أسلحتنا، فلنلغ دولتنا".

وقال فوتشيتش الذي رفضت بلاده مواءمة سياساتها الخارجية مع الاتحاد الأوروبي رغم سعيها للانضمام إليه، إن صربيا "دولة حرة تريد ردع أي عدوان محتمل"، وأضاف أنه وبالرغم من أن صربيا تمضي في طريقها نحو عضوية الاتحاد الأوروبي، "إلا أنها تريد التعاون مع الجميع".

وحول تزامن وجود معرض الأسلحة في نفس موقع اجتماع قمة الدول التي لم تنضم إلى حلف "الناتو" أو أي كتلة أخرى، قال الرئيس الصربي: إنها مجرد مصادفة.

وعززت صربيا مؤخرا تسليحها في الغالب بطائرات حربية روسية وصينية وطائرات بدون طيار وأنظمة مضادة للطائرات.

المصدر: "أسوشيتد برس"