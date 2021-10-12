الصومال.. مصرع ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص في تفجير انتحاري

لقي ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص مصرعهم في تفجير انتحاري يوم الثلاثاء في وسط العاصمة الصومالية مقديشو.

وحسب بوابة الأخبار الصومالية "شابيل ميديا" فإن انتحاريا فجر نفسه في مطعم مزدحم في منطقة ياقشيد بالعاصمة الصومالية.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن، لكن جماعة الشباب التابعة لتنظيم القاعدة ومقرها الصومال أعلنت مسؤوليتها عن الهجمات الأخيرة في الدولة الواقعة في القرن الإفريقي.

ومن ناحية أخرى، لقي ضابط مخابرات واثنان من الحراس الشخصيين مصرعهم بعد انفجار لغم أرضي استهدف سيارته في منطقة داينيل بمقديشو في وقت سابق اليوم.

وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن ذلك الهجوم وقالت إن مقاتليها نصبوا كمينا لمسؤولين أمنيين وقتلوا أكثر من 12 جنديا.

المصدر: "شابيل ميديا"