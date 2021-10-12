اثنان منهما قاتلا في سوريا.. الحكم على 5 متشددين في كوسوفو

Reuters أفراد من الشرطة يحرسون محكمة في بريشتينا ـ أرشيف

أمرت محكمة في كوسوفو بحبس خمسة مشتبه بهم 30 يوما على ذمة المحاكمة بعد اعتقالهم في مطلع الأسبوع الماضي في إطار تحقيق استمر شهورا عثرت الشرطة خلاله على مخبأ أسلحة ومتفجرات.

وذكرت وسائل إعلام في العاصمة بريشتينا أن اثنين من المشتبه بهم سافرا في السابق إلى مناطق الصراع في سوريا وأن الخمسة ينتمون إلى جماعات متشددة.

وحسب بيان للمدعين فإن المشتبه بهم كانوا يعتزمون شن هجمات ضد "النظام الدستوري" في كوسوفو وإنهم سيظلون قيد الحبس لحين توجيه الاتهام لهم.

ونقلت "رويترز" عن الوثيقة، أن الادعاء استخدم المراقبة وأساليب سرية أخرى للتوصل إلى أن المشتبه بهم أرادوا شراء قاذفات صواريخ مضادة للدبابات وأسلحة أخرى "بغرض تدبير هجمات إرهابية في كوسوفو".

يذكر أن نحو 300 من مواطني كوسوفو انضموا منذ 2013 إلى جماعات متشددة قاتلت في سوريا والعراق حيث قُتل نحو 100 منهم.

المصدر: "رويترز"