فرنسا تبدأ المرحلة الأخيرة من تسليم قاعدة "كيدال" إلى قوات حفظ السلام الأممية والجيش المالي

أعلنت رئاسة الأركان الفرنسية أن "قوة برخان" لمكافحة الإرهاب بدأت المرحلة الأخيرة من تسليم قاعدة كيدال في شمال مالي إلى بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والجيش المالي.

وقال المتحدث باسم رئاسة الأركان الكولونيل باسكال ياني إن "الموكب اللوجستي الأخير غادر إلى غاو هذا الصباح عند الساعة الخامسة"، مشيرا إلى أن "مجموعة من قوة برخان ستبقى في المكان من أجل الإجراءات الإدارية واللوجستية الأخيرة".

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وأضاف أن "نقل (القاعدة) إلى مينوسما والقوات المسلحة المالية سيصبح نهائيا في غضون عشرة أيام"، مؤكدا "التنسيق الوثيق مع السلطات والجيش في مالي".

وأوضح أن "الوحدة التابعة لبرخان التي ما زالت في كيدال ولم يكشف عن عديدها لأسباب أمنية، سيكون عليها تطمين شركاء فرنسا"، مشيرا إلى أن العملية "تسير وفق الضوابط المرسومة وتحت السيطرة وآمنة".

وأردف قوله: "من المستحيل السماح بالقول إننا نتخلى عن مالي".

وباشرت باريس في يونيو إعادة تنظيم وجودها العسكري في منطقة الساحل (غربي إفريقيا)، لا سيما من خلال مغادرة القواعد الواقعة في أقصى شمال مالي (كيدال وتمبكتو وتيساليت) والتخطيط لتقليص عديد قواتها في المنطقة بحلول عام 2023 ليتراوح بين 2500 و3 آلاف عنصر، مقابل أكثر من 5 آلاف حاليا.

المصدر: "أ ف ب"