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الخارجية الأمريكية: واشنطن تؤكد أهمية الحفاظ على خطوط وقف إطلاق النار بشمال شرق سوريا

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الخارجية الأمريكية: واشنطن تؤكد أهمية الحفاظ على خطوط وقف إطلاق النار بشمال شرق سوريا
Reuters
الخارجية الأمريكية
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قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان مساء الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تؤكد على أهمية الحفاظ على خطوط وقف إطلاق النار بشمال شرق سوريا ووقف الهجمات عبر الحدود.

ونددت الخارجية الأمريكية بالهجوم على تركيا عبر الحدود السورية.

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أردوغان: الهجوم الأخير الذي استهدف قواتنا شمال سوريا كان القشة التي قصمت ظهر البعير

وجاء التنديد الأمريكي بعد يوم من إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا مصممة على القضاء على التهديدات القادمة من شمال سوريا.

وقال أردوغان يوم الاثنين إن الهجوم الذي شنه مقاتلو وحدات حماية الشعب الكردية وأسفر عن مقتل شرطيين تركيين، كان "القشة التي قصمت ظهر البعير".

وصرح أروغان بأن الهجوم الأخير على القوات التركية في منطقة "عملية درع الفرات" والتحرشات التي تستهدف أراضينا بلغت حدا لا يحتمل.

وقتل ضابطا شرطة تركيان يوم الأحد في هجوم صاروخي موجه في منطقة أعزاز بشمال سوريا قالت تركيا إن وحدات حماية الشعب هي التي شنته.

المصدر: وكالات

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