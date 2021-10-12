"عدم الانحياز" تدين العقوبات الغربية على بعض أعضائها وتطالب برفعها

أدانت حركة "عدم الانحياز" العقوبات التي تفرضها الدول الغربية على بعض الدول الأعضاء في الحركة وطالبت بالتراجع عنها.

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وتضمن البيان الختامي الذي صدر بعد اجتماع رفيع المستوى للحركة في العاصمة الصربية بلغراد، إدانة من دول الحركة "للإجراءات القسرية أحادية الجانب التي تفرضها الدول الغربية على بعض دول الحركة".

وطالب البيان، الذي أعدته أذربيجان بصفتها رئيسة الحركة، الدول الغربية بالتراجع عن تلك الإجراءات، وعدم الاستمرار بفرضها "كونها تؤذي شعوب الدول النامية وتحول دون ممارستهم لحقهم في التنمية".

كذلك "أكد البيان على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وبناء دولته المستقلة على أرضه، وإدانة الممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني".

وطالب البيان "بالمساواة بين جميع الدول في الحق بالحصول على اللقاح المضاد لوباء كوفيد-19، وعدم التمييز بين الدول الغنية والفقيرة بما يضر التصدي الشامل لهذه الجائحة".

وانتهت مساء اليوم أعمال الاجتماع الذي عقد لمناسبة الاحتفال بالذكرى الستين لتأسيس الحركة، بمشاركة 120 دولة.

المصدر: "سانا"