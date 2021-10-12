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بالفيديو.. مجموعة من طائفة الحريديم اليهودية في إسرائيل تعتدي على أحد أفرادها لمحاولته شراء هاتف

أخبار العالم

بالفيديو.. مجموعة من طائفة الحريديم اليهودية في إسرائيل تعتدي على أحد أفرادها لمحاولته شراء هاتف
Reuters RONEN ZVULUN
يهود متشددون في القدس
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نشرت قناة 12 الإسرائيلية مقطع فيديو يوثق اعتداء مجموعة من أبناء الحريديم اليهودية المتشددة على شاب من طائفتهم.

وأشارت القناة إلى أن المجموعة أقدمت على الاعتداء على الشاب بسبب محاولته شراء هاتف محمول ذكي.

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تجدر الإشارة إلى أن معتقدات طائفة الحريديم اليهودية المتشددة تحرّم اقتناء التكنولوجيا.

 

المصدر: RT

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