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بالفيديو.. رجل يطعن حارس أمن ويلكم موظفة ويصفع آخر بمتجر "آبل"

أخبار العالم

بالفيديو.. رجل يطعن حارس أمن ويلكم موظفة ويصفع آخر بمتجر
Reuters
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تبحث شرطة مدينة نيويورك الأمريكية، عن رجل متهم بطعن حارس أمن ولكم موظفة وصفع موظف آخر في متجر تابع لشركة "آبل".

وبحسب ما ورد فإن المشتبه به رفض ارتداء كمامة عندما دخل المتجر في حي تشلسي في نيويورك.

وعندما واجهه أحد حراس الأمن قام بضرب الحارس وغادر، لكن الرجل عاد مجددا ولكم موظفة، ثم أخرج سكينا وطعن حارس الأمن 3 مرات في رأسه وظهره وذراعيه، وتم نقل الحارس إلى المستشفى متأثرا بجراحه.

المصدر: CNN + RT

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