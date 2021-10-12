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لابيد يلتقي سوليفان ويعرض عليه خطة بلاده بشأن قطاع غزة والنووي الإيراني

أخبار العالم

لابيد يلتقي سوليفان ويعرض عليه خطة بلاده بشأن قطاع غزة والنووي الإيراني
Reuters AMIR COHEN
وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد
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التقى وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في واشنطن وتطرقا إلى الملف الإيراني والأوضاع في قطاع غزة.

وأشار لابيد إلى أن اللقاء دار حول الملف النووي الإيراني، مشيرا إلى "الحاجة إلى خطة بديلة للاتفاق النووي".

وتابع: "عرضت على المستشار الأمريكي خطة اسرائيلية بخصوص تحسين الاوضاع الاقتصادية في قطاع غزة مقابل التهدئة".

وأضاف: "الخطة تتمحور حول الاقتصاد من أجل الأمن".

المصدر: RT

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