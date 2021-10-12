طرح كتاب لهيلاري كلينتون كتبته بأسلوب "الإثارة"

أعلنت دار النشر "سايمون آند تشوستر" طرحها للبيع كتاب "حالة الإرهاب" لمؤلفته وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، والذي كتب بطريقة "الإثارة" وشكل جدلا على مواقع التواصل.

وذكرت الدار، أن "الكتاب يدور حول دراما عالمية من وراء الكواليس تستند إلى تفاصيل لا يعرفها إلا المطلعون".

وشاركت كلينتون في تأليف هذا الكتاب مع الكاتبة الكندية لويز بيني.

ويروي العمل "قصة وزير خارجية يحاول الكشف عن مؤامرة ضد الحكومة الأمريكية".

وتسبب الإعلان عن الرواية في فبراير الماضي، بردود فعل عنيفة على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ قال بعض المستخدمين إن "عنوان العمل يصف أنشطة كلينتون السياسية"، مذكرين بالفضائح العديدة التي ظهرت فيها هي وأفراد عائلتها.

المصدر: RT