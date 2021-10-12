البيت الأبيض: تركيز قادة مجموعة العشرين لا يزال منصبا على مكافحة الإرهاب في أفغانستان

أعلن البيت الأبيض أن تركيز قادة مجموعة العشرين الذين عقدوا اجتماعا عبر الإنترنت الثلاثاء للبحث في موضوع أفغانستان، لا يزال منصبا بشكل تام على مكافحة الإرهاب وتقديم مساعدات إنسانية.

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وجاء في التقرير الأمريكي حول الاجتماع أن قادة أكبر اقتصادات في العالم بينهم الرئيس الأمريكي جو بايدن إضافة إلى ممثلين عن الأمم المتحدة وقطر الوسيط الرئيسي في ملف أفغانستان، "ناقشوا ضرورة إبقاء التركيز منصبا بشكل تام على جهودنا لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك التهديدات التي يمثلها تنظيم "داعش" - ولاية خرسان".

ونفذ التنظيم في أفغانستان سلسلة هجمات في حملة ترمي إلى زعزعة استقرار نظام طالبان، وتبنى هجوما انتحاريا أسفر عن 55 قتيلا في الثامن من أكتوبر على مسجد.

وبحسب البيت الأبيض، تحدث قادة مجموعة العشرين أيضا عن ضرورة ضمان إخراج الأجانب و"الشركاء الأفغان" الذين يرغبون بذلك من البلاد بشكل آمن.

وأكدت المجموعة مجددا وعدها بتقديم المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان "من خلال منظمات دولية مستقلة"، وتريد أيضا "تعزيز الحقوق الأساسية لجميع الأفغان، بمن فيهم النساء والفتيات والأشخاص المتحدرون من أقليات".

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وتعهدت الولايات المتحدة التي انسحبت بشكل فوضوي في أغسطس من أفغانستان بعد حرب استمرت عشرين عاما، باستخدام "الوسائل الدبلوماسية والإنسانية والاقتصادية" المتاحة أمامها "للاستجابة للوضع في أفغانستان".

وأعلن الاتحاد الأوروبي الثلاثاء في إطار اجتماع مجموعة العشرين، عن برنامج مساعدات بقيمة مليار يورو للشعب الأفغاني ودول الجوار لتجنب انهيار إنساني.

وتوازيا مع هذا الاجتماع، عقدت حركة طالبان أولى لقاءاتها مع وفد مشترك من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الثلاثاء في قطر.

وتستضيف إيطاليا التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين، في 30 و31 أكتوبر القمة التقليدية لرؤساء الدول والحكومات، التي عقدت العام الماضي عبر الإنترنت، بسبب أزمة كوفيد.

المصدر: "أ ف ب"