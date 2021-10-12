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بريطانيا تسجل 38520 إصابة جديدة بكوفيد-19 و181 وفاة

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بريطانيا تسجل 38520 إصابة جديدة بكوفيد-19 و181 وفاة
Reuters
بريطانيا
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ذكرت بيانات رسمية أن بريطانيا سجلت يوم الثلاثاء 38520 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19.

كما تضمنت البيانات توثيق 181 حالة وفاة جديدة في غضون 28 يوما من ثبوت إيجابية الإصابة بالمرض.

كانت بيانات رسمية أظهرت أن بريطانيا سجلت الاثنين 40224 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 و28 حالة وفاة.

المصدر: "رويترز"

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