بريطانيا تسجل 38520 إصابة جديدة بكوفيد-19 و181 وفاة
Reuters
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ذكرت بيانات رسمية أن بريطانيا سجلت يوم الثلاثاء 38520 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19.
كما تضمنت البيانات توثيق 181 حالة وفاة جديدة في غضون 28 يوما من ثبوت إيجابية الإصابة بالمرض.
كانت بيانات رسمية أظهرت أن بريطانيا سجلت الاثنين 40224 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 و28 حالة وفاة.
المصدر: "رويترز"
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