نائب سابق عن حزب أردوغان يوجه انتقادات للنظام الرئاسي التركي ورئيسه

وجه نائب سابق عن حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا انتقادات إلى نظام الحكم الرئاسي الذي انتقلت إليه البلاد قبل أعوام بتخطيط من الرئيس رجب طيب أردوغان.

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وأبدى البرلماني السابق محمد ماتينار، اعتراضه على الجمع بين لقبي رئيس الحزب ورئيس الجمهورية في الشخص نفسه، وأشار إلى أن "مشاركة الرئيس في جدالات سياسية يومية قد ترهق السياسة التركية والسلام الاجتماعي أيضا" وأضاف أنه "لم يتوقع أن هذا النظام يمكن أن يكون على هذا النحو".

ورغم أن ماتينار أبدى تأييده للنظام الرئاسي للحكم، إلا أنه طالب بإيجاد "صيغة جديدة من أجل السلام المجتمعي" قائلا إن ذلك النظام "قد يتسبب في بعض المشاكل التي لا يمكن إصلاحها في المستقبل".

وأوضح ماتينار أن هناك "آليات أخرى يجب وضعها لتحقيق التوازن في هذا النظام، على سبيل المثال، نظام انتخابي جديد، مثل مجلس الشيوخ، حيث يتم انتخاب النواب مباشرة من قبل الشعب .. تماما مثل الحاجة إلى نظام حزبي سياسي".

وكان الزعيم الكردي المعتقل صلاح الدين دميرطاش، قال تعليقا على محاكمته بتهمة "إهانة الرئيس"، استنادا على خطاباته التي هاجم فيها أردوغان في تواريخ مختلفة، إنه يحاكم حاليا على مهاجمته رئيس حزب العدالة والتنمية بتهمة إهانة الرئيس.

المصدر: صحيفة "زمان" التركية