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إيران تعلن إلقاء القبض على 10 أشخاص كانوا على صلة باستخبارات بعض دول المنطقة

أخبار العالم

إيران تعلن إلقاء القبض على 10 أشخاص كانوا على صلة باستخبارات بعض دول المنطقة
موقع وزارة الأمن الإيرانية
علامة وزارة الأمن الإيرانية
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أعلنت وزارة الأمن الإيرانية اليوم الثلاثاء أن 10 أشخاص كانوا على صلة بأجهزة استخبارات تابعة لبعض دول المنطقة تم إلقاء القبض عليهم في محافظة بوشهر جنوبي البلاد.

ونقلت وكالة انباء "فارس" عن بيان أصدرته وزارة الأمن أنه "من خلال الرصد الدقيق والمتابعة المستمرة" من قبل عناصر وزارة الأمن بمحافظة بوشهر، "تم كشف 10 أشخاص على صلة بأجهزة مخابرات بعض دول المنطقة المرتبطة بالنظام الاستكباري (مصطلح في الخطاب الإيراني يشير إلى الولايات المتحدة)، وتم اعتقالهم بهدف الحيلولة دون تعميق ارتباطاتهم والمواجهة الذكية لإجراءات ضد الأمن، وبعد إجراء التحقيقات اللازمة تم تسليم ملفاتهم إلى السلطات القضائية لإصدار الحكم بحقهم".

وجاء في البيان أن مخابرات الدول المتعاونة "مع أجهزة مخابرات الدول المعادية"، تسعى لـ "جمع المعلومات والتجسس على المراكز الحساسة في البلاد واستغلال بعض الإيرانيين المقيمين في هذه الدول أو المسافرين إليها، حيث تم من خلال الإشراف الأمني لعناصر وزارة الأمن الإيرانية، وبالتعاون والتنسيق مع الجهاز القضائي، التصدي الرادع للمرتبطين مع أجهزة المخابرات المذكورة.

وطلبت الوزارة من المواطنين المقيمين في المنطقة ومن يسافرون إلى الدول "المتواطئة مع استخبارات الدول المعادية لإيران توخي الحذر وإبلاغ الوزارة بأي زيارات مشبوهة وطلبات تعاون من قبل رعايا أجانب.

ولم يكشف البيان جنسيات الأشخاص المعتقلين.

 

المصدر: "فارس" + "إرنا"

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