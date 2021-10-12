أوكرانيا تطلب من روسيا تعويضا ماليا مقابل حادثة مضيق كيرتش

أعلنت الدبلوماسية الأوكرانية، أوكسانا زولوتاريوفا، أن أوكرانيا تصر على دراسة محكمة لاهاي لحادثة احتجاز البحارة الأوكرانيين في مضيق كيرتش في عام 2018 وتطلب من روسيا دفع تعويض.

وقالت الدبلوماسية التي تترأس الوفد الأوكراني في لاهاي: "من صلاحيات هيئة التحكيم في لاهاي دراسة هذا الانتهاك الجدي ومعاقبة روسيا... وتدعو أوكرانيا المحكمة إلى الانتقال إلى دراسة القضية بأسرع ما يمكن".

إقرأ المزيد

وعبرت عن أملها بأن تتمكن أوكرانيا وفق نتائج المحاكمة من تحقيق "العدالة ومعاقبة المسؤولين ودفع تعويض" للعسكريين الأوكرانيين.

وأضافت: "خلال 9 أشهر كانوا محتجزين وكانوا منفصلين عن أسرهم. وكانت روسيا تعاملهم وكأنهم مجرمون".

وأشارت إلى أن روسيا "انتهكت الأسس الأصلية لحصانة السفن الحربية"، متابعة: "ندافع ليس عن أوكرانيا فحسب بل وعن مراعاة القواعد الدولية في البحر".

وألقت زولوتاريفا كلمة أمس الاثنين في جلسة استماع في هيئة التحكيم التابعة لمحكمة التحكيم الدائمة في لاهاي جرت في إطار الإجراءات التي بدأتها أوكرانيا بعد الحادث مع البحارة الأوكرانيين. وتشمل جلسة الاستماع اعتراض روسيا التي ترى أن دراسة هذه الحادثة لا تعتبر من صلاحيات هيئة التحكيم في لاهاي.

المصدر: نوفوستي