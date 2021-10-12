السفير الإيراني لدى بيروت: إرسال سفن الوقود إلى لبنان كان ضمن عمل تجاري بين إيران وتجار لبنانيين

قال السفير الإيراني لدى لبنان، محمد جلال فیروزنیا، أن إرسال المحروقات إلى لبنان كان بهدف المساعدة بتخفيف مشاكل لبنان بهذا المجال، وأنه كان ضمن عمل تجاري بين إيران وتجار لبنانيين.

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وفي مقابلة مع وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا"، أشار محمد جلال فیروزنیا إلى أننا "سنشهد انتخابات نيابية في لبنان خلال الأشهر القليلة المقبلة"، وأضاف: "بصفتنا الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أعلنا في أوقات مختلفة أننا مع حكومة وشعب لبنان في ظل ظروف صعبة، ولقد حاولنا بشتى الطرق مساعدة اللبنانيين حكومة وشعبا..كان آخرها مسألة إرسال المحروقات من إيران إلى لبنان للمساعدة في التخفيف من مشاكل هذا البلد في هذا المجال، وكان ذلك ضمن عمل تجاري بين إيران وتجار لبنانيين".

وأكمل فیروزنیا: "في إطار العلاقات بين البلدين ودعم الشعب والحكومة اللبنانية والمقاومة، نحن مستعدون لمواصلة مساعدتنا ودعمنا للبنان في مختلف المجالات، بما في ذلك استمرار إرسال السفن المحملة بالوقود والتعاون مع لبنان في مجال الأدوية وبناء محطة توليد الكهرباء وسلسلة من مشاريع البنية التحتية الأخرى.

وشدد السفير الإيراني على أننا "نعتبر العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة غير شرعية ولا تهمنا"، لافتا إلى أن "الحصول على إعفاءات من العقوبات الأمريكية مرهون بالحكومة اللبنانية وجهودها".

المصدر: "إيسنا"