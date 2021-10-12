وزير إسرائيلي لا يتوقع أي تنازل بشأن فتح قنصلية أمريكية للفلسطينيين في القدس

أعلن وزير إسرائيلي أن إسرائيل ستتمسك بمعارضتها لاعتزام واشنطن إعادة فتح قنصليتها في القدس كانت من قبل مركز التواصل الدبلوماسي مع الفلسطينيين، حتى إذا تغيرت الظروف السياسية.

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وقال وزير العدل الإسرائيلي، جدعون ساعر، في مؤتمر استضافته صحيفة "جيروزاليم بوست"، اليوم الثلاثاء، ردا على سؤال عما إذا كانت القنصلية سيعاد فتحها سواء في عهد الحكومة الحالية أو حكومة مستقبلية تذعن للضغط الأمريكي: "لا سبيل لذلك".

وأضاف متحدثا بالإنجليزية: "ذلك يتطلب موافقة إسرائيل... لن نقدم تنازلات فيما يتعلق بهذا الأمر".

ومن المتوقع أن يثار الأمر خلال زيارة يقوم بها وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، لواشنطن اليوم الثلاثاء.

ويعارض رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، إقامة دولة فلسطينية، وقال إن إعادة فتح القنصلية سيزعزع استقرار الحكومة.

وكانت القنصلية الأمريكية في القدس جزءا من السفارة الأمريكية التي نقلها الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، من تل أبيب إلى القدس في عام 2018. ويريد الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، إعادة فتح القنصلية لإعادة بناء العلاقات مع الفلسطينيين الذين يريدون جزءا من القدس إلى جانب الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة لإقامة دولتهم المأمولة.

المصدر: رويترز