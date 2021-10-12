الأدميرال تنكسيري: لن نتسامح مع أي خطر بالخليج وكنا وجهنا 6 ضربات قاسية للأمريكيين

صرح الأدميرال علي رضا تنكسيري، قائد القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، بأن بلاده لن تتسامح مع أي انعدام للأمن أو صراع في الخليج الذي وصفه بالمنطقة الاستراتيجية.

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ونقلت وكالة أنباء تسنيم في نسختها الفارسية عن تنكسيري قوله عن المواجهات العسكرية بين بحرية بلاده والبحرية الأمريكية في الخليج: "نفذت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني 6 عمليات ناجحة في الخليج.. ضد الولايات المتحدة المعتدية. وفي هذه العمليات، وانكسرت هيمنة القوة الأمريكية في الخليج الفارسي".

وشدد على أن بلاده لم تبدأ الحرب في الخليج، "وعلى الرغم من أن الأمريكيين كانوا يستهدفون ناقلاتنا ومنصاتنا ومحطاتنا النفطية، إلا أننا ضبطنا أنفسنا. وبعد ما لحقنا من أضرار، دخلنا في حرب لمدة عام ونصف مع الأمريكيين ووجهنا إليهم ست ضربات قاسية".

المصدر: تسنيم