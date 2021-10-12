المفوضية الأوروبية تعلن رفع قيمة المساعدات لأفغانستان والدول المجاورة لها إلى مليار يورو
قالت المفوضية الأوروبية، قبل قمة مجموعة الـ20 بخصوص أفغانستان، إن الاتحاد الأوروبي سيقدم 700 مليون يورو إضافية (809.2 مليون دولار) كمساعدات طارئة لأفغانستان والدول المجاورة لها.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في بيان: "يجب أن نفعل كل ما في وسعنا لتجنب انهيار إنساني واجتماعي واقتصادي كبير في أفغانستان"، مضيفة أنه "يتعين على حركة طالبان، التي استولت على كابل في 15 أغسطس، أن تجتمع أولا مع الاتحاد الأوروبي لمعرفة 5 شروط، للحصول على مساعدات طويلة الأجل".
وهذا التعهد يرفع إجمالي الالتزام بالتمويل الجديد إلى مليار يورو بعد أن تعهد المسؤول التنفيذي بالاتحاد الأوروبي في وقت سابق بتقديم 300 مليون يورو للمساعدة في منع الخدمات الأساسية في أفغانستان من الانهيار ونفاد الغذاء.
المصدر: "رويترز"
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