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مسؤول قطري: يجب التركيز على العمل الإنساني في أفغانستان

أخبار العالم

مسؤول قطري: يجب التركيز على العمل الإنساني في أفغانستان
Reuters
الدوحة
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صرح مسؤول قطري كبير بأن بلاده تعتقد أن الاعتراف بحكومة طالبان في أفغانستان ليس أولوية الآن، مشيرا إلى ضرورة التركيز على التواصل مع الإدارة الجديدة ومعالجة القضايا الإنسانية.

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وقال مطلق القحطاني، المبعوث الخاص لوزير الخارجية القطري في منتدى أمني عالمي بالدوحة، اليوم الثلاثاء: "نعتقد أن هذا (الاعتراف) ليس أولوية".

وأضاف: "الأولوية الأكبر ونحن نتحدث الآن هي العمل الإنساني والتعليم وحرية انتقال المسافرين".

المصدر: رويترز

 

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