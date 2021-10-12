خصم لأردوغان يؤسس دار نشر في ألمانيا لطباعة الكتب المحظورة في تركيا

أعلن الكاتب الصحفي التركي، جان دوندار، تأسيس دار نشر للكتب التي لا يمكن طبعها وتداولها في تركيا.

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وفي مقطع فيديو، أوضح دوندار رئيس تحرير صحيفة "جمهورييت" السابق أن دار النشر في ألمانيا ستتيح الفرصة لنشر الكتب التي تخضع للمراقبة والحظر في تركيا، مفيدا بأن كتاب دار النشر الجديدة الأول سيكون بالأسواق في غضون أسبوعين باللغتين التركية والألمانية.



ولفت الناشر إلى أنه "بسبب الضغوط المتزايدة في الآونة الأخيرة، لا يجد الكثير من الصحفيين فرصة للكتابة، ولا يمكن نشر كتب العديد من المؤلفين. كما يتم مصادرة المطبوعات والتخلص منها".

وأشار دوندار إلى أنه "قبل خمس سنوات، دمرت وزارة التربية الوطنية 900 ألف كتاب مدرسي لأن لدي مقالا فيهم. دار النشر التي كنت أعمل معها منذ سنوات لم تعد تنشر كتبي. بعض المكتبات مترددة في بيع الطبعات القديمة. يتلقى العديد من المؤلفين، الذين بيعت كتبهم بالملايين من قبل، إجابة سلبية من دور النشر".

وأكد دوندار أن مثل هذه الدور للنشر هي ملاذ للكتاب المحظورين والذين لا يتم نشر كتبهم، مضيفا أنه مثلما أجبرتهم الضغوط على الصحافة في تركيا على تأسيس إعلام في المنفى، قرروا إنشاء دار نشر في المنفى في مواجهة سلبية دور النشر.

يشار إلى أن جان دوندار، كان حكم عليه في تركيا بالسجن 27 عاما على خلفية نشره حين كان يشغل منصب رئيس تحرير صحيفة "جمهورييت"، صورا ومقطع فيديو تظهر أن شاحنات تابعة للاستخبارات التركية استخدمت في عام 2014 لنقل الأسلحة إلى "جهاديين" في سوريا.

المصدر: زمان