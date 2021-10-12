"إيران تستغل هذا التقاعس".. رئيس إسرائيل ينتقد "قلة التنسيق الدولي" بشأن طهران

انتقد رئيس إسرائيل ايتسحاق هرتسوغ "النقص في التنسيق" الدولي في التصدي لما وصفه بـ"عدوان إيران الإقليمي"، كما أعرب عن أمله بانضمام المزيد من دول المنطقة إلى ركب "اتفاقيات إبراهيم".

وقال هرتسوغ خلال مشاركته بمؤتمر السنوي لصحيفة "جوروزاليم بوست" اليوم الثلاثاء: "نرى فشل العالم في التصرف بشكل منسق، للتوصل إلى استراتيجية لقطع مجسات إيران في الشرق الأوسط، لكبح جماح برنامج صواريخها الباليستية، وإغلاق برنامجها النووي".

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وتابع: "إيران تستغل هذا التقاعس، وهذا النقص في التنسيق تهديد واضح للسلم والأمن الدوليين".

وفيما يتعلق بـ"اتفاقيات إبراهيم" للسلام، التي وقعتها إسرائيل العام الماضي مع الإمارات والبحرين، قال هيرتسوغ إنه "آمل بأن تحذو العديد من دول الشرق الأوسط طريق الحوار والتسامح هذا".

وأضاف: "لقد زرت مؤخرا الأردن والتقيت الملك عبد الله الثاني في عمان.. لقد تحدثت مطولا مع الرئيس المصري (عبد الفتاح) السيسي. لقد أجريت مكالمة طويلة مع الرئيس التركي (رجب طيب) أردوغان، وبعض المحادثات ذات الطابع اللطيف مع رئيس السلطة الفلسطينية (محمود) عباس".

المصدر: RT