ماليزيا تأمل في توافق آسيوي بشأن اتفاق أستراليا النووي

عبر وزير الدفاع الماليزي، هشام الدين حسين، عن أمل بلاده في التوصل إلى توافق بين أعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا بشأن شراكة أوكوس الجديدة بين أستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا.

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وقال حسين أمام البرلمان، اليوم الثلاثاء، إن اجتماعه مع نظرائه من دول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) الشهر المقبل سيتيح فرصة للاتفاق على موقف مشترك من أوكوس.

وأضاف: "هدفنا النهائي، كما هو الحال دائما، هو ضمان استقرار المنطقة بصرف النظر عن ميزان القوى بين الولايات المتحدة والصين".

وتابع: "إن التوصل إلى تفاهم داخل آسيان سيساعدنا في مواجهة هاتين القوتين".

وتم الإعلان عن التحالف الذي يعرف باسم أوكوس الشهر الماضي وستحصل بموجبه أستراليا على تكنولوجيا لنشر غواصات تعمل بالطاقة النووية في إطار اتفاق يهدف إلى مواجهة النفوذ الصيني المتنامي خاصة في بحر الصين الجنوبي ذي الأهمية الاستراتيجية.

وأحدث الاتفاق انقساما بين دول جنوب شرق آسيا، فحذرت إندونيسيا وماليزيا من أنه قد يقود إلى سباق تسلح بين القوى الكبرى في المنطقة، في حين أيدته الفلبين وهي حليف دفاعي للولايات المتحدة.

المصدر: رويترز