بوتين: روسيا ستنشئ ما لا يقل عن 23 منطقة طبيعية محمية بحلول عام 2024

قال الرئيس فلاديمير بوتين، إن السلطات الروسية قررت إنشاء ما لا يقل عن 23 منطقة طبيعية محمية جديدة في البلاد بحلول عام 2024.

وأضاف بوتين، في كلمة بالفيديو أمام مؤتمر الأطراف المشاركة في اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، أن روسيا تقوم "بتنفيذ استراتيجية متكاملة للتنمية المستدامة، يتم في إطارها إيلاء اهتمام متزايد لجدول الأعمال البيئي، وحماية واستعادة الحيوانات والنباتات النادرة والمهددة بالانقراض، فضلا عن زيادة تعزيز نظام المناطق الطبيعية المحمية بشكل خاص".

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وتابع بوتين القول: "على المستوى الفيدرالي وحده، هناك 109 محميات و 64 حديقة وطنية و 62 محمية للحياة البرية. بشكل إجمالي تقع الآن تحت الحماية التشريعية البيئية في روسيا أكثر من 25٪ من مساحة الأراضي، بما في ذلك المناطق الطبيعية المحمية الإقليمية والمحلية وغيرها. وبحلول عام 2024 سننشئ ما لا يقل عن 23 منطقة طبيعية محمية جديدة. وصدقوني هذه مساحات شاسعة حقا".

وقال الرئيس بوتين: "تملك روسيا إمكانات طبيعية فريدة التنوع وغنية جدا، وهي ضرورية لدعم الحياة على كوكب الأرض، ومهام الحفاظ على التنوع البيولوجي، هي مهمة أولوية مطلقة بالنسبة لنا".

المصدر: تاس