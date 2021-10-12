بوتين: روسيا تأمل بمشاركة واسعة من الدول في منتدى المحافظة على تكاثر النمور

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ممثلي الدول الأخرى إلى المشاركة في المنتدى الدولي للحفاظ على تكاثر النمور، الذي سيعقد في فلاديفوستوك في سبتمبر 2022.

وأضاف بوتين، في كلمة بالفيديو أمام مؤتمر الأطراف المشاركة في اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي: "أود أن ألفت انتباهكم إلى أننا نخطط في سبتمبر 2022 لعقد المنتدى الدولي الثاني حول الحفاظ على تكاثر النمور. وستقام هذه الفعالية، في إطار المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك".

وأعرب الرئيس الروسي، عن أمله في "مشاركة ممثلين من جميع الدول حيث تتواجد هذه الحيوانات المفترسة النادرة".

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وأشار بوتين إلى أن، الدولة تضمن حماية الأنواع النادرة من الحيوانات والنباتات في روسيا الاتحادية.

واضاف أن "الإجراءات المتخذة تعطي نتائج ملموسة. على سبيل المثال، نمت أعداد الفهود في آسيا الوسطى والشرق الأقصى، ونمور الثلج، والسايغا، والدببة القطبية، وثيران البيسون الأوروبيِ، وطيور عائلة الصقور، وبالطبع نمر آمور".

وأكد الزعيم الروسي: "وسنواصل كل هذه الجهود، بما في ذلك بالتنسيق مع شركائنا الأجانب".

المصدر: تاس