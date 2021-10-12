لافروف: من المهم أن تنفذ حركة طالبان وعودها

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أنه من المهم أن تنفذ حركة طالبان وعودها بتشكيل حكومة شاملة ومحاربة الإرهاب.

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وقال في خطاب ألقاه في لقاء وزراء خارجية الدول الأعضاء في جلسة التعاون وإجراءات الثقة في آسيا: "قالت حركة طالبان إنها تنوي محاربة تجارة المخدرات والإرهاب وعدم نشر عدم الاستقرار إلى الدول المجاورة وتحقيق تشكيل حكومة شاملة. ومن المهم أن تنفذ هذه الوعود".

وسيطرة حركة طالبان في 15 أغسطس الماضي على السلطة في أفغانستان. وفي بداية سبتمبر الماضي أعلنت الحركة تشكيل حكومة أفغانية مؤقتة برئاسة محمد حسن أخوند الذي كان يترأس وزارة الخارجية الأفغانية أثناء رئاسة طالبان منذ 20 عاما.

المصدر: نوفوستي