"رويترز": مجلس صندوق النقد سيدعم المديرة العامة كريستالينا جورجييفا

أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر مطلعة بأن "المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي سيصدر بيانا لدعم المديرة العامة كريستالينا جورجييفا".

وأشارت المصادر إلى أن موقف المجلس التنفيذي يأتي "بعد مراجعة شاملة للمزاعم بأن جورجييفا ضغطت على موظفين بالبنك الدولي لتغيير بيانات لصالح الصين".

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وكانت جورجيفا أعلنت الأسبوع الماضي أن شركة المحاماة "ويلمرهيل" ضللتها في أثناء عملها كرئيسة تنفيذية للبنك الدولي.

وأوضحت أن "ويلمرهيل" أكدت لها أن مشاركتها في أحد تحقيقاتها كانت "سرية"، ورفضت استنتاجا توصلت إليه شركة المحاماة بأنها ومسؤولين كبار آخرين بالبنك الدولي ضغطوا على الموظفين لرفع ترتيب الصين في تقرير مؤثر يصنف الدول على أساس مدى سهولة تنفيذ أنشطة الأعمال هناك.

ونفت جورجييفا ممارسة أي ضغط على موظفي البنك الدولي لاتخاذ أي إجراءات لتغيير ترتيب الصين في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2018.

المصدر: "رويترز" + RT