زعيم حزب تركي معارض: أردوغان يجمع السلطات في شخص واحد وجهود حكومته ستذهب هباء

وجه نائب رئيس الوزراء التركي الأسبق علي باباجان انتقادات حادة للرئيس رجب طيب أردوغان وقال إن حكومته تعمل "في الوقت بدل الضائع وغير المجدي" وأن جهدها "سيذهب هباء".

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وفي تصريحات تلفزيونية، أكد رئيس "حزب الديمقراطية والتقدم" التركي المعارض، أن حزبه لن يشارك في تحالف الشعب بقيادة حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، لأن التحالف "يدعم النظام الرئاسي الذي يجمع جميع السلطات في يد شخص واحد".

وأشار باباجان الذي شغل أيضا منصب وزير الاقتصاد الأسبق، أنه لا يشعر بأي ندم على عضويته السابقة بحزب "العدالة والتنمية" الحاكم.

وكشف باباجان بعض تفاصيل اتخاذ القرار في حكومة أردوغان، وقال: "خلال الفترة التي استقلت فيها من الحكومة كان يتم دفع الوزراء للتوقيع على أوراق خالية خلال اجتماع الحكومة، من ثم يتم ملء تلك الأوراق لاحقا. وكانت تلك القرارات تنشر في الجريدة الرسمية بتوقيع السيد أردوغان. أي أن هذه القرارات كانت تصدر بالاستناد على توقيع شخص واحد".

وحول إمكان تعاون حزبه مع أردوغان إن تخلى عن نظام الحكم الرئاسي، قال باباجان إن "تغيير النظام لا يكفي، بل يجب أن يكون هناك تغيير كامل في السلطة".

وسخر السياسي التركي من تصريح لأردوغان تحدث فيه عن أن الغاز قد نفد في الولايات المتحدة الأمريكية، وأن هناك طوابير من الجياع في ألمانيا وفرنسا، وبأن الوضع في تركيا أفضل، ووصف تلك التصريحات بأنها اختلاق للأكاذيب، وأنها "واقع مصطنع".

وقال عن أردوغان: "إذا كان يعرف الحقيقة لكنه يتحدث بشكل مخالف للواقع فهو يختلق هذه الأكاذيب، أما إذا كان لا يعرف، إذا فهو يعيش في عالم الأحلام، أو في عالم مواز. وهذا بسبب تراكم جميع الصلاحيات والقرارات في يد شخص واحد".

المصدر: صحيفة "زمان" التركية