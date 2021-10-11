مصرع شخصين في حادث تحطم طائرة بولاية كاليفورنيا الأمريكية
لقي شخصان مصرعهما وأصيب ما لا يقل عن اثنين آخرين جراء تحطم طائرة خفيفة في منطقة سكنية بالقرب من مدينة سان دييغو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.
وأفادت شبكة تلفزيون "إن بي سي" الأمريكية بأن منزلين على الأقل دمرا بسبب حريق نجم عن سقوط الطائرة، وألحقت أضرار بمبنى ثالث.
More on #SanDiego plane crash:— The Modern Times of Long Beach 🌎 (@ModernTimesLB) October 11, 2021
Homes are engulfed in flames after a plane crashed into a residential neighborhood in #Santee, CApic.twitter.com/i2pathDjlG
ووقع الحادث بالقرب من حرم مدرسة ثانوية، لكنها أكدت على "تويتر" أن جميع طلابها "آمنون".
Images from SkyRanger 7 show damage from a plane crash in a Santee residential neighborhood.— Karla (@WritingRendon) October 11, 2021
Two homes appear to be heavily damaged by the San Diego County crash, which happened near Santana High School.
The latest:https://t.co/HCKSP9Dq89pic.twitter.com/zyI7pd6NAf
وقالت إدارة شرطة مقاطعة سان دييغو إنها أغلقت عدة شوارع بسبب الحادث، وأضافت أن إدارة الطيران الفدرالية والمجلس الوطني لسلامة النقل سيتوليان التحقيق في الحادث.
المصدر: رويترز، وسائل إعلام أمريكية
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