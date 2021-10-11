 
مباشر

مصرع شخصين في حادث تحطم طائرة بولاية كاليفورنيا الأمريكية

أخبار العالم

مصرع شخصين في حادث تحطم طائرة بولاية كاليفورنيا الأمريكية
Reuters RYAN GRAVES
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rhh8

لقي شخصان مصرعهما وأصيب ما لا يقل عن اثنين آخرين جراء تحطم طائرة خفيفة في منطقة سكنية بالقرب من مدينة سان دييغو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وأفادت شبكة تلفزيون "إن بي سي" الأمريكية بأن منزلين على الأقل دمرا بسبب حريق نجم عن سقوط الطائرة، وألحقت أضرار بمبنى ثالث.

ووقع الحادث بالقرب من حرم مدرسة ثانوية، لكنها أكدت على "تويتر" أن جميع طلابها "آمنون".

وقالت إدارة شرطة مقاطعة سان دييغو إنها أغلقت عدة شوارع بسبب الحادث، وأضافت أن إدارة الطيران الفدرالية والمجلس الوطني لسلامة النقل سيتوليان التحقيق في الحادث.

المصدر: رويترز، وسائل إعلام أمريكية

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا