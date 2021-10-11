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موسكو: روسيا مضطرة لتطوير أسلحة متقدمة ردا على خطوات الولايات المتحدة

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موسكو: روسيا مضطرة لتطوير أسلحة متقدمة ردا على خطوات الولايات المتحدة
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مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو
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أعلن دبلوماسي روسي رفيع المستوى أن بلاده مضطرة لتطوير أنظمة متقدمة من الأسلحة في لمواجهة تهديد اختلال التوازن الاستراتيجي في العالم بسبب سياسة واشنطن.

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وفي كلمة ألقاها أمام اللجنة الأولى للجمعية العام للأمم المتحدة اليوم الاثنين، قال قسطنطين فورونتسوف، القائم بأعمال نائب قسم عدم الانتشار ومراقبة الأسلحة في وزارة الخارجية الروسية: "تطوير الأنظمة المتقدمة تعتبر إجراء اضطراريا تستدعيه ضرورة الحفاظ على التوازن الاستراتيجي الذي يمكن تقويضه عبر خطوات مزعزعة للاستقرار متعلقة بقيام الولايات المتحدة بتطوير منظومة غير محدودة للدرع الصاروخية العالمية، إلى جانب وسائل غير نووية عالية الدقة للضربة الشاملة، قادرة على تنفيذ مهام استراتيجية، أو تصرفات أخرى تهدد الاستقرار الاستراتيجي".

وتابع الدبلوماسي أن "كل هذه العوامل يجب بحثها ببالغ الاهتمام في إطار الحوار الاستراتيجي الروسي الأمريكي، من أجل إيجاد حلول مستدامة ومقبولة لدى كلا الطرفين في إطار بلورة معادلة أمن جديدة تتماشى مع واقع العصر".

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وكان الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن اتفقا في أثناء لقائهما في جنيف في 16 يونيو الماضي، على استئناف الحوار بين الدولتين حول قضايا الاستقرار الاستراتيجي. وأجرى الجانبان منذئذ جولتين من المحادثات حول هذه القضية. 

 

المصدر: "تاس"

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