تركيا تسجل أعلى حصيلة يومية بكورونا خلال 5 أشهر

سجلت تركيا أعلى حصيلة يومية منذ خمسة أشهر في البلاد من الإصابات بفيروس كورونا إضافة إلى تسجيل 188 حالة وفاة بالفيروس.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة التركية أن 30563 إصابة جديدة بالفيروس تم تسجيلها في البلاد اليوم، وهو أعلى عدد من الإصابات اليومية المسجلة فيها منذ 30 أبريل الماضي.

وشهدت تركيا تراجعا في عدد الوفيات اليومي بعدما وصل إلى 290 حالة في سبتمبر الماضي.

وحسب بيانات عالمية، تُعد تركيا من بين أكثر دول أوروبا والشرق الأوسط من حيث عدد الوفيات اليومية بكورونا على مدى الشهر المنصرم، في حين أن معدل التطعيم فيها بالنسبة لعدد السكان أعلى من أغلب نظيراتها.

المصدر: "رويترز"