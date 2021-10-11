القنصلية العامة البيلاروسية في نيويورك تتوقف عن العمل بطلب أمريكي

أعلنت وزارة الخارجية البيلاروسية، الاثنين، توقف العمل في قنصليتها لدى نيويورك، بناء على طلب الجانب الأمريكي.

وقالت الوزارة في بيان نشر على موقعها، إن "مواطني بيلاروس الذين يعيشون في الولايات المتحدة وكندا سيكونون قادرين على الاتصال بالسفارة في واشنطن للرد على جميع استفساراتهم".

وأضافت: "اعتبارا من 1 نوفمبر المقبل، سيتم أيضا نقل جميع البيانات الخاصة بأولئك الذين كانوا في السجلات القنصلية الدائمة هناك".

وتابعت: "سيكون من الممكن التقدم إلى القنصلية حتى الـ15 من أكتوبر، ثم سيكون الوصول هناك مستحيلا، وأنه اعتبارا من الـ8 من أكتوبر توقفت القنصلية عن قبول المستندات عن طريق البريد ومعالجتها ".

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن "محامي البعثات الدبلوماسية للبلدين يتشاورون حاليا، بعد استدعاء السفراء بشكل متبادل في عام 2008".

من جهته، أعلن وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي، في يناير الماضي، أن "مينسك ستقرر قريبا ترشيح سفيرها لدى الولايات المتحدة.

في الوقت ذاته، ذكرت الولايات المتحدة، أنها "لا تعترف بالانتخابات الرئاسية التي أجريت في أغسطس 2020، وقالت إنها غير شرعية".

وبسبب تشديد العقوبات الأمريكية على مينسك، سحبت وزارة الخارجية البيلاروسية موافقتها السابقة على تعيين جولي فيشر سفيرة للولايات المتحدة لديها، بالإضافة إلى ذلك، وبناءً على طلب الجانب البيلاروسي، اضطرت البعثة الدبلوماسية الأمريكية إلى تقليص عدد الموظفين إلى 5 أشخاص.

المصدر: "نوفوستي"