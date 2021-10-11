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الأمم المتحدة تستنكر عدم التزام "طالبان" بتعهداتها حول حقوق المرأة الأفغانية

أخبار العالم

الأمم المتحدة تستنكر عدم التزام
Reuters EDUARDO MUNOZ
أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
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أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن استنكاره لـ"عدم التزام حركة طالبان بتعهداتها حول حقوق المرأة الأفغانية"، داعيا إلى ضخ السيولة بأفغانستان لتجنب انهيارها اقتصادها.

وقال غوتيريش في تصريح إن "رؤية عدم وفاء حركة طالبان بالوعود التي قطعتها للنساء والفتيات الأفغانيات أمر مزعج".

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وأضاف: "أحث طالبان على الوفاء بوعودها للنساء والفتيات وتنفيذ التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني".

وتابع أنه "على المجتمع الدولي أن يضخ السيولة لعدم انهيار الاقتصاد الأفغاني".

المصدر: "أ ف ب" 

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