الأمم المتحدة تستنكر عدم التزام "طالبان" بتعهداتها حول حقوق المرأة الأفغانية
Reuters EDUARDO MUNOZ
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أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن استنكاره لـ"عدم التزام حركة طالبان بتعهداتها حول حقوق المرأة الأفغانية"، داعيا إلى ضخ السيولة بأفغانستان لتجنب انهيارها اقتصادها.
وقال غوتيريش في تصريح إن "رؤية عدم وفاء حركة طالبان بالوعود التي قطعتها للنساء والفتيات الأفغانيات أمر مزعج".
وأضاف: "أحث طالبان على الوفاء بوعودها للنساء والفتيات وتنفيذ التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني".
وتابع أنه "على المجتمع الدولي أن يضخ السيولة لعدم انهيار الاقتصاد الأفغاني".
المصدر: "أ ف ب"
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