الجيش الإسرائيلي يعلن إجراء تدريبات "طارئة"

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أنه سيجري تدريبات استعدادا لحالة الطوارئ وذلك في مجلس مرحافيم الجنوبي، يوم غد الثلاثاء.

وقال الجيش في بيان إنه "عندما تطلق صفارات الإنذار، يجب على السكان والعمال أن يتوجهوا إلى أقرب ملجأ من القنابل والهجمات الصاروخية المحتملة".

وأوضح أن "صفارات الإنذار ستطلق عند الساعة 7:05 مساء و7:15 و7:25، مضيفا: "في حالة حدوث طارئ حقيقي أثناء الاختبار، ستصدر صفارات الإنذار صوتا ثانيا".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"