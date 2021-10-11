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وزير خارجية أفغانستان: قوات طالبان يمكنها القضاء على تهديد "داعش"

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وزير خارجية أفغانستان: قوات طالبان يمكنها القضاء على تهديد
Reuters
وزير خارجية أفغانستان: قوات طالبان يمكنها القضاء على تهديد "داعش"
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قال القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي يوم الاثنين إن حكومة "طالبان" الجديدة قادرة على القضاء على التهديد الذي يمثله مسلحو تنظيم "داعش".

وأضاف متحدثا خلال فعالية في الدوحة، أن عدم الاستقرار في أفغانستان لا يصب في مصلحة أحد ودعا المجتمع الدولي إلى التعاون.

وشدد أمير خان متقي على أن أفغانستان لن تكون قاعدة لشن هجمات على دول أخرى.

جدير بالذكر أن تنظيم "داعش" شن سلسلة هجمات دامية في الأسابيع القليلة الماضية في أفغانستان قتل فيها مئات الأشخاص.

المصدر: "رويترز"

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