موقع أكبر نقابة عمالية في إيطاليا يتعرض لهجوم سيبراني

تعرض موقع الكونفدرالية العامة الإيطالية للعمل، كبرى النقابات العمالية في البلاد، لهجوم سيبراني صباح اليوم الاثنين، ما أدى إلى تعطله، حسبما أفادت وكالة "أنسا" الإيطالية.

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وأشارت الوكالة إلى أن الهجمات الإلكترونية على الموقع تتواصل منذ يوم السبت الماضي، عندما قامت مجموعة من المحتجين على البطاقات الصحية في البلاد باقتحام مقر الكونفدرالية وارتكاب أعمال تخريب فيه.

وذكرت "أنسا" أن العناوين الإلكترونية التي شن الهجوم منها تقع في كل من ألمانيا والولايات المتحدة والصين.

وواجهت أحداث 9 أكتوبر إدانة جميع قادة البلاد وزعماء الأحزاب السياسية فيها. واليوم الاثنين زار رئيس الوزراء ماريو دراغي مقر الكونفدرالية، معربا عن تضامنه مع النقابة التي لم تعترض على قرار الحكومة إصدار بطاقة صحية للعمال.

وأفادت قناة Rai News 24 بأن وزارة الداخلية الإيطالية ستعقد خلال الأيام القريبة اجتماعا لتقييم الوضع وبلورة الخطوات الرامية إلى تعزيز الأمن العام، لا سيما في ضوء الاستعدادات الجارية لقمة "مجموعة العشرين" المخطط لها أواخر هذا الشهر.

المصدر: "أنسا" + "تاس"