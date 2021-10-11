المترجم الأفغاني الذي أنقذ بايدن في 2008 يفر من البلاد

نجح المترجم الأفغاني الذي ساعد في إنقاذ الرئيس الأمريكي جو بايدن عام 2008 عند هبوط اضطراري لمروحيته خلال عاصفة ثلجية، في الفرار من أفغانستان إلى باكستان.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن المترجم أمان خليلي وعائلته غادروا أفغانستان الأسبوع الماضي، وعبروا الحدود إلى باكستان، كجزء من هجرة بطيئة للأفغان الذين يحاولون تجنب العيش تحت حكم "طالبان".

وكان البيت الأبيض تعهد بإجلاء خليلي، الذي كانت الصحيفة قالت إن اسمه محمد وذلك بهدف حمايته من "طالبان".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي: "شكرا على أنكم قاتلتم معنا خلال الـ20 سنة الأخيرة. وشكرا على مساعدتكم لبعض الأشخاص الأعزاء علينا أثناء تلك العاصفة الثلجية... ونحن سنجليكم تقديرا لخدمتكم. وهذا ما نعتزم القيام به".

المصدر: "وول ستريت جورنال" + RT