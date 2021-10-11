 
مباشر

المترجم الأفغاني الذي أنقذ بايدن في 2008 يفر من البلاد

أخبار العالم

المترجم الأفغاني الذي أنقذ بايدن في 2008 يفر من البلاد
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rhe5

نجح المترجم الأفغاني الذي ساعد في إنقاذ الرئيس الأمريكي جو بايدن عام 2008 عند هبوط اضطراري لمروحيته خلال عاصفة ثلجية، في الفرار من أفغانستان إلى باكستان.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن المترجم أمان خليلي وعائلته غادروا أفغانستان الأسبوع الماضي، وعبروا الحدود إلى باكستان، كجزء من هجرة بطيئة للأفغان الذين يحاولون تجنب العيش تحت حكم "طالبان".

وكان البيت الأبيض تعهد بإجلاء خليلي، الذي كانت الصحيفة قالت إن اسمه محمد وذلك بهدف حمايته من "طالبان".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي: "شكرا على أنكم قاتلتم معنا خلال الـ20 سنة الأخيرة. وشكرا على مساعدتكم لبعض الأشخاص الأعزاء علينا أثناء تلك العاصفة الثلجية... ونحن سنجليكم تقديرا لخدمتكم. وهذا ما نعتزم القيام به".

المصدر: "وول ستريت جورنال" + RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا