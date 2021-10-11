شركة تركية تنفّذ مشروعا للجيش الياباني في جيبوتي (صور)

أعلنت شركة "دورجة" التركية المختصة بتشييد المباني مسبقة الصنع والإنشاءات الفولاذية، تنفيذها مشروعا لصالح الجيش الياباني، في جيبوتي.

وجاء ذلك في بيان للشركة التركية أشارت فيه إلى تخصصات الشركة ومنتجاتها والمشاريع التي أنجزتها وتنجزها في مجال تقديم حلول للقوات المسلحة داخل وخارج تركيا، في مجال الأبنية مسبقة الصنع.

وأفاد البيان بأن الشركة أمضت أكثر من 40 عاما في تقديم الحلول للقوات المسلحة والأمنية، وشركات الصناعات الدفاعية المحلية والأجنبية، في مجال الأبنية مسبقة الصنع.

وإلى جانب شراكتها مع القوات المسلحة التركية، عقدت "دورجة" صفقات مع جيوش دول أخرى مثل اليابان التي زودت قواتها في جيبوتي بحظائر لمقاتلات "إف 16"، خلال فترة قصيرة، دون تقديم تفاصيل أكثر حول ماهية مشروع الجيش الياباني.

وأضاف أن الشركة عقدت شراكات مع الجهات المذكورة، في مشاريع التخييم وصناعة الحظائر العسكرية وغيرها من التصاميم العسكرية الخاصة.

كما نجحت الشركة التركية في تطوير مشاريع تستخدم لغايات عسكرية ويمكن تركيبها خلال فترة قصيرة دون استخدام أية معدات خارجية.

وتمكنت أيضا من صناعة معدات مشافي ميدانية مقاومة للرصاص والانفجارات والظروف المناخية والاستراتيجية.

The assembly of our new "Volumetric Modular Office" project in Germany is ongoing full speed! pic.twitter.com/uhg8DgOTyU — Dorce Prefabricated Building and Construction (@DorcePrefab) October 8, 2021

المصدر: وسائل إعلام تركية