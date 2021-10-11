وزير الدفاع بيني غانتس: إسرائيل يجب أن تظل الأقوى في الشرق الأوسط

شدد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس على أن إسرائيل يجب أن تظل الأقوى في الشرق الأوسط.

وتحدث وزير الدفاع بيني غانتس خلال حدث الكنيست الذي أقيم اليوم للترويج لاتفاقات إبراهام وتنفيذها، حيث قال "لكي تحقق إسرائيل اتفاقات سلام، يجب أن تظل أقوى دولة في الشرق الأوسط.. هذا هو مبدأنا التوجيهي وسيظل كذلك إلى الأبد".

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وأضاف غانتس "حقيقة أن منعنا الضم أحادي الجانب للأراضي مكنت رؤية اتفاقات إبراهام من أن تتحقق وتتجسد.. أنا سعيد جدا بتوقيع معاهدات السلام هذه وأنا متأكد من أنه سيتم توسيعها.. سيكونون بمثابة محركات للتغيير في الشرق الأوسط منذ أن أقاموا السلام بين شعبينا".

وأردف قائلا: "يجب ألا ننسى اتفاقيات السلام المهمة مع مصر والأردن والتي تمثل رصيدا كبيرا لإسرائيل ومن واجبنا تطوير جميع اتفاقيات السلام ومواصلة السعي من أجل السلام مع الفلسطينيين أيضا".

وأكد الوزير أن تل أبيب تعمل على توسيع الاتفاقات القائمة والسعي إلى اتفاقيات إضافية.

ووجه غانتس الشكر للإدارة الأمريكية السابقة بقيادة دونالد ترامب، وكبير مستشاريه جاريد كوشنر، مشيرا إلى أنه واثق من أنه مع الإدارة الأمريكية الحالية بقيادة الرئيس بايدن ومع دول المنطقة، ستتواصل عملية توسيع هذه الاتفاقيات التي وصفها بـ"الإيجابية".

وأطلق أعضاء في الكنيست الإسرائيلي الاثنين مبادرة للدفع قدما باتفاقيات أبراهام التي طبعت بموجبها بلدان عربية علاقاتها مع إسرائيل، وذلك بمشاركة ابنة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنر.

وسبق أن شغل كوشنر منصب كبير مستشاري الرئيس الأمريكي السابق وكان مهندس اتفاقيات التطبيع التي وقعتها مع إسرائيل كل من الإمارات والبحرين والسودان والمغرب.

وخلال إطلاق مجموعة دعم اتفاقيات أبراهام في البرلمان الإسرائيلي، قال كوشنر إن الاتفاقيات أوجدت "نموذجا جديدا" في المنطقة يمكن أن "تختلف جدا نتائجه" بناء على ممارسات القادة الحاليين.

المصدر: RT + وكالات