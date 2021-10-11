أنقرة تجدد دعوتها لمنظومة أممية "أكثر شمولا وتمثيلا"

جدد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الاثنين، دعوة أنقرة إلى تأسيس منظومة أممية "أكثر شمولا وتمثيلا".

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وفي كلمة ألقاها أثناء لقاء قمة لحركة عدم الانحياز عقدت في العاصمة الصربية بلغراد بمناسبة إحياء الذكرى الـ 60 لتأسيس الحركة، أشار تشاووش أوغلو إلى التقارير الأممية التي تظهر أن الحالات المتصاعدة لعدم المساواة يعاني منها أكثر من 70% من البشرية.

وذكر الوزير أن حركة عدم الانحياز انطلقت من بلغراد عام 1961 لتحقيق 3 مبادئ أساسية، هي المساواة الاقتصادية، وإصلاح الأمم المتحدة ووضع مقاربة متعددة الأطراف أكثر شمولا تجاه القضايا العالمية. وتساءل وزير الخارجية قائلاً: "أليس من الغريب أننا لا نزال نناقش هذه المسائل حتى في يومنا الحالي؟"، لافتا إلى أن مؤتمر بلغراد التأسيسي للحركة كان قد طالب بتوسيع مجلس الأمن الدولي.

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وأردف: "ونحن بدورنا وانطلاقا من مبدأ العالم أكبر من خمس (الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن)، ندعو لتأسيس منظومة أممية أكثر شمولا وتمثيلا".

وتضم "حركة عدم الانحياز" التي أسستها دول لم ترغب في التحالف مع الولايات المتحدة أو الاتحاد السوفييتي خلال الحرب الباردة، 120 عضوا حاليا، إلى جانب 17 دولة بصفة مراقب، فيما تشارك تركيا في قممها بصفة "ضيف" منذ عام 2006، رغم عدم عضويتها.

المصدر: "الأناضول"