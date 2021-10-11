بينهم رئيس "فايزر" وممثلان ومفكر و"صائد المجرمين النازيين".. الكشف عن المرشحين لـ"نوبل اليهودية"

أعلن "صندوق جائزة جينيسيس" عن المرشحين للحصول على الجائزة التي يكرم بها "الأفراد البارزون لإنجازاتهم المهنية المتميزة ومساهمتهم في خدمة الإنسانية والتزامهم بالقيم اليهودية".

والمرشحون الستة للجائزة المعروفة أيضا باسم "نوبل اليهودية" لعام 2022 هم الممثلة والمغينة الأمريكية سكارليت جوهانسون بطلة فيلم "الأرملة السوداء"، والرئيس التنفيذي لشركة "فايزر" ألبرت بورلا الذي تمكنت شركته من تطوير وتوزيع لقاح فيروس كورونا بشكل فعال.

ومن بين المرشحين أيضا المؤرخ والمفكر الإسرائيلي يوفال نوح هراري، والممثل الكوميدي البريطاني ساشا بارون كوهين، ومصممة الأزياء الأمريكية البلجيكية ديان فون فورستنبرغ، والناشط الفرنسي سيرجي كلارسفيلد، الملقب بـ"صائد المجرمين النازيين"، الذي اشتهر بتوثيق الهولوكوست من أجل إنشاء سجل وتمكين محاكمة مجرمي الحرب.

Nominations from over 100 countries were submitted for the “Jewish Nobel” Prize. Which of these 6 finalists deserves to win? Vote today: https://t.co/O3jdMQsOOypic.twitter.com/ktU1aHql4F — The Genesis Prize (@TheGenesisPrize) October 11, 2021

وسيتم اختيار الفائز من قبل الناخبين عبر التصويت الإلكتروني في جميع أنحاء العالم، وسيعلن عن اسمه في مطلع عام 2022.

في العام الماضي، صوت أكثر من 200 ألف شخص في جميع القارات على الجائزة التي حصدها المخرج والمنتج الأمريكي ستيفن سبيلبرغ.

وتصدرت "جائزة جينيسيس" عناوين الصحف في الماضي، عندما ألغت الممثلة الأمريكية الإسرائيلية ناتالي بورتمان وصولها إلى إسرائيل في عام 2018 لتسلم الجائزة، قائلة إن ضميرها لم يسمح لها بذلك.

تم منح الجائزة لأول مرة في عام 2013، وتم تمويلها من خلال تبرعات بقيمة 100 مليون دولار تم جمعها من خلال صندوق الجائزة. وتبلغ القيمة المالية للجائزة مليون دولار.

المصدر: "سبوتنيك" + "جيروزاليم بوست"