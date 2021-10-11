صندل زعيم كوريا الشمالية يثير الانتباه (صور)

لفت الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون انتباه المراقبين الدوليين خلال إلقائه كلمة في ذكرى تأسيس الحزب الحاكم في البلاد يوم أمس الأحد، ليس بتعليقاته المكررة بل بظهوره بمظهر جديد.

وأظهر مقطع مصور بثته وسائل الإعلام الرسمية اليوم الاثنين، كيم وهو يسير على البساط الأحمر في قاعة فخمة وقد انتعل ما بدا أنه صندل أسود لامع على جورب أسود ليناسب حلته السوداء ونظارته الطبية غير مكتملة الإطار.

الصورة من channel news asia

ولاحظ كولين سويركو مراسل قناة "إن.كيه" النلفزيونية التي تتخذ من سيئول مقرا لها صندل كيم، لكنه قال إن من غير الواضح لماذا لبس كيم الصندل أو ما إذا كان لبسه في السابق، مضيفا: "أيا كان السبب فإن كيم بدأ يميل أكثر للاهتمام بصحته البدنية والسعي لالتماس الراحة".

وقال سويركو "فقد قدرا كبيرا من وزنه في مايو وشوهد في سبتمبر يقف على حشيتين مبطنتين خلال الخطب الطويلة وهو ما لم يحدث من قبل.. يبدو أنه أكثر حذرا من كوفيد-19 وربما أنه مشغول بأمور صحية مستمرة".

الصورة من channel news asia

المصدر: "رويترز"