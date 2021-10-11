الداخلية الروسية قلقة من تزايد انتشار المخدرات في أوكرانيا

قالت المتحدثة باسم الداخلية الروسية إيرينا فولك، إن وزير الداخلية الروسي فلاديمير كولوكولتسيف، أعرب عن قلقه إزاء تنامي "انتشار المخدرات في أوكرانيا".

وذكرت أنه يتم استخدام موانئ أوكرانيا، لتهريب الأفيون والمخدرات من أفغانستان.

ونوهت المتحدثة، بأن الوزير الروسي تحدث عن ذلك في اجتماع لمجلس وزراء الداخلية للبلدان الأعضاء في رابطة الدول المستقلة، الذي عقد بالفيديو.

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وأشارت إلى أن العمل المشترك لمكافحة التطرف والإرهاب والهجرة غير الشرعية، لا يزال يمثل أولوية التعاون بين هيئات حماية القانون في بلدان رابطة الدول المستقلة.

وأضافت فولك: "ووفقا للوزير الروسي، بالإضافة إلى مخاطر النشاط الإرهابي والمتطرف، يجب الأخذ بالاعتبار التأثير التقليدي للعامل الأفغاني في جرائم المخدرات. كما يثير القلق تزايد انتشار المخدرات في أوكرانيا، التي يتم استخدام موانئها لتهريب المواد الأفيونية الأفغانية".

ونوهت المتحدثة، بأنه يتم تصنيع المخدرات الاصطناعية بكميات كبيرة داخل أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي