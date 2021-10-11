ستولتنبرغ: التنمية الاقتصادية الصينية المتزايدة تشكل تهديدا للناتو
Sputnik
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قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، إن التنمية الاقتصادية المتزايدة للصين، "تهدد" الناتو.
وأضاف ستولتنبرغ أن الصين تعزز نمو اقتصادها، وتتعاون بشكل وثيق مع روسيا. ووفقا له، مثل هذا التطور في الأحداث "يهدد" الحلف.
في فترات سابقة، انتقد ستولتنبرغ التعاون بين موسكو وبكين، واعتبره بمثابة التحدي للناتو. وأشار إلى أن روسيا والصين، غالبا ما تنسقان نشاطاتهما في المنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة.
المصدر: وكالات
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