بوتين يبحث مع باشينيان في موسكو غدا تنفيذ اتفاقات قره باغ
Sputnik
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قال المكتب الصحفي للكرملين، في بيان اليوم، إن الرئيس فلاديمير بوتين سيبحث في موسكو غدا الثلاثاء، مع رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، تنفيذ الاتفاقات الخاصة بقره باغ.
وأضاف البيان: "من المقرر خلال اللقاء، النظر في تنفيذ تصريحات قادة روسيا وأرمينيا وأذربيجان بشأن قره باغ بتاريخ 9 نوفمبر 2020 و 11 يناير 2021، وكذلك الخطوات الأخرى اللاحقة لتعزيز الاستقرار وتطبيع العلاقات الاقتصادية في المنطقة ".
وذكر البيان، أنه ستتم أيضا مناقشة القضايا الملحة المتعلقة بتنمية العلاقات الثنائية، والتعاون في منظمات التكامل في المجال الأوراسي.
المصدر: تاس
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