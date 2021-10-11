كليمكين: اللقاء مع بوتين سيضع زيلينسكي "في موقف محرج"

يعتقد بافيل كليمكين، أن لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، سيضع الأخير "في موقف محرج"، لأن الموقف التفاوضي الروسي قوي للغاية حاليا.

وأضاف كليمكين، الذي شغل سابقا منصب وزير خارجية أوكرانيا: "في البداية يجب تحديد أجندة موقف أوكرانيا، وفقط بعد ذلك عقد اللقاء، وإلا قد نحصل على زعزعة حقيقية للاستقرار. بوتين سيتوجه إلى اللقاء عمدا من أجل إطلاق موجة تسونامي - زعزعة الاستقرار في أوكرانيا. بوتين سيلتقي مع زيلينسكي، فقط إذا حصل على فوائد وإيجابيات من ذلك، وفقط للحصول على إمكانية جعل أوكرانيا مرتبطة أكثر، بما في ذلك في مجال توريد الغاز والكهرباء".

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ويرى كليمكين، أن موقف الرئيس بوتين التفاوضي قوي جدا حاليا، بسبب الارتفاع القياسي في الأسعار العالمية للغاز الطبيعي.

وقال: "يدرك بوتين جيدا أنه في موقع قوي. لذلك، سيكون من الصعب جدا جدا على زيلينسكي التحدث معه".

ونصح كليمكين، الرئيس زيلينسكي، "قبل عقد اللقاء، بالاتفاق على موقف مع الأوكرانيين، بحيث يكون هذا الموقف علنيا، وكذلك الاتفاق مع شركائنا، وخاصة مع الأمريكيين. عند ذلك سيمكنه مقابلة بوتين بموقف قوي. ولكن هذا اللقاء سيكون صعبا للغاية بالنسبة لزيلينسكي، لأن جزءا كبيرا من المجتمع الأوكراني، سيعتبر ذلك بمثابة خيانة".

المصدر: نوفوستي