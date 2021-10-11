حشود هائلة تودع مهندس البرنامج النووي الباكستاني عبد القدير خان (فيديو)
شيعت حشود هائلة من الباكستانيين، اليوم الاثنين، مؤسس البرنامج النووي والمعروف بأبي القنبلة النووية، عبد القدير خان، بعد وفاته أمس الأحد.
وتوفي عبد القدير خان، "أبو القنبلة النووية الباكستانية"، عن عمر يناهز الـ85 عاما، حسب ما نقلته قناة "بي تي في".
May Allah Almighty grant Dr. Abdul Qadeer Khan a high position in Paradise Amen 🇵🇰— Naziya Sharif (@NaziyaSharif1) October 11, 2021
Thousands of people from #Islamabad and nearby cities attended the funeral prayers of him during heavy #rains#AbdulQadeerKhanpic.twitter.com/6ZKP4ECWfP
وتم الاحتفاء بعبد القدير خان باعتباره بطلا قوميا لأنه جعل بلاده أول قوة نووية إسلامية في العالم، لكن الغرب اعتبره مرتدا خطيرا، وفق "فرانس برس".
المصدر: وكالات
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