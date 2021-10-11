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حشود هائلة تودع مهندس البرنامج النووي الباكستاني عبد القدير خان (فيديو)

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حشود هائلة تودع مهندس البرنامج النووي الباكستاني عبد القدير خان (فيديو)
AFP AFP AAMIR QURESHI / AFP FILES / AFP
عبد القدير خان، مهندس البرنامج النووي الباكستاني
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شيعت حشود هائلة من الباكستانيين، اليوم الاثنين، مؤسس البرنامج النووي والمعروف بأبي القنبلة النووية، عبد القدير خان، بعد وفاته أمس الأحد.

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وتوفي عبد القدير خان، "أبو القنبلة النووية الباكستانية"، عن عمر يناهز الـ85 عاما، حسب ما نقلته قناة "بي تي في".

وتم الاحتفاء بعبد القدير خان باعتباره بطلا قوميا لأنه جعل بلاده أول قوة نووية إسلامية في العالم، لكن الغرب اعتبره مرتدا خطيرا، وفق "فرانس برس".

المصدر: وكالات

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