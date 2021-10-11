إسرائيل تعلن تخصيص منحة مالية تعليمية على اسم أنغيلا ميركل

أعلن الرئيس الإسرائيلي، يتسحاك هرتسوغ، عن تخصيص منحة تعليمية على اسم مستشارة ألمانيا أنغيلا ميركل، توزع سنويا على عالمات متفوقات في الكيمياء الفيزيائية بمعهد فايتسمان في رحوفوت.

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ووصف هرتسوغ المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل التي تقوم بزيارة وداع لإسرائيل بصفتها مستشارة ألمانيا، بأنها "صديقة حميمة ومقربة لدولة إسرائيل وللشعب الإسرائيلي ولا أحد يستطيع أن يشكك في مساهمتها العظيمة في تعزيز العلاقات بين الدولتين".

وقدم هرتسوغ الشكر باسمه وباسم مواطني إسرائيل للمستشارة الألمانية "نظير ما قامت به لصالح إسرائيل طوال فترة توليها لمنصبها". من جهتها أعربت ميركل عن "ثقتها بأن العلاقات بين البلدين قوية ومتينة وستبقى كذلك".

وصرحت ميركل خلال مؤتمر صحفي مشترك، أقيم في ختام الجلسة الحكومية الاحتفالية على شرفها، إن "تهديدات إيران بتدمير إسرائيل لن تمر مر الكرام، فكل حكومة في ألمانيا ملزمة بالوقوف إلى جانب إسرائيل، وأعتقد أنه كل حكومة ستشعر بالفعل بواجب الالتزام نحو أمنكم". وفيما بعد أشارت ميركل إلى أنه في رأيها، "يجب الاهتمام بجيران إسرائيل" وهناك طريقة واحدة صحيحة فسياسة الاستيطان تجعل الأمر أكثر صعوبة" ومن الممكن التحدث عن ذلك.

وفي السياق ذاته قال نفتالي بينيت: "نحن لا نتجاهل الفلسطينيين - فهم جيران ولن يذهبوا إلى أي مكان"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن إقامة دولة فلسطينية تعني "إقامة دولة الإرهاب، سبع دقائق من منزلي ومن أي نقطة في إسرائيل تقريبا".

ووصلت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، إلى إسرائيل، في وقت متأخر من السبت الماضي، في زيارة هي الثامنة والأخيرة للدولة اليهودية منذ أكثر من 16 عاما في الرئاسة، واستهلت زيارتها بلقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي ومن ثم زيارة نصب ياد فاشيم المقام تخليدا لذكرى المحرقة.

المصدر: i24news.com