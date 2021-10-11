مصرع شخصين بسقوط حافلة في نهر شمال الصين

قالت إدارة الطوارئ بمقاطعة خبي بشمال الصين، إن شخصين لقيا حتفهما وتم فقدان أثر 12 آخرين، بعد أن سقطت حافلة على متنها 51 شخصا، في أحد أنهار المنطقة اليوم.

وذكرت المديرية، أن الحادث وقع في حوالي الساعة 07.00 (02.00 بتوقيت موسكو) من صباح الاثنين في قضاء بينغشان بمدينة شيجياتشوانغ بمقاطعة خبي، وخلاله سقطت حافلة تابعة لشركة جينجيي تقل مجموعة من العمال فى النهر، لسبب غير معروف حتى الآن.

وأضافت المديرية: "مع حلول هذه اللحظات، تم سحب 39 شخصا من المياه، بما في ذلك جثتان. ويعتبر 12 آخرون في عداد المفقودين".

وأشارت المديرية، إلى أن عمليات البحث والإنقاذ، لا تزال مستمرة.

المصدر: نوفوستي